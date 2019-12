রাজনীতিতে অনেক কিছুই হয় : বললেন হতাশ সাঈদ খোকন

ঢাকা থেকে : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এবছর দলীয় মনোনয়ন পাননি। তার পরিবর্তে সেখানে ঢাকা-১০ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ ৫ বছর পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষে আবারও দলের মনোনয়ন চেয়ে ব্য’র্থ হয়েছেন তিনি। ফলে এখন নিজ বাসভবনে স্বেচ্ছাবন্দি থেকে অনেকটা একাই সময় কাটাচ্ছেন। নির্বাচন নিয়ে যোগাযোগ করা হয় মেয়র সাঈদ খোকনের সঙ্গে। জানতে চাওয়া হয় দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবেন কিনা।

উত্তরে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ঢাকা দক্ষিণের এই মেয়র। অনেকটা হ’তা’শাজনক ভ’ঙ্গিতে বলেছেন, ‘রাজনীতিতে অনেক কিছু হয়। নির্বাচন নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই।’ জানান, বর্তমানে বাসায় সময় কাটাচ্ছেন।

মেয়র থাকাকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন এমন দাবি রয়েছে সাঈদ খোকনের। তবে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে আগ থেকেই কিছুটা হ’তা’শায় ছিলেন তিনি। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর গণমাধ্যমে কথা বলার সময় তাকে কাঁদতে দেখা গেছে। তখন বলেছেন, জীবনের কঠিন সময় পার করছেন তিনি।

তার অভিভাবক শেখ হাসিনা যেটা ভালো মনে করেন তার জন্য সেটাই করবেন। তবে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন সময় নানা মন্তব্যের কারণে তাকে নে’তিবা’চক খবরের শিরোনাম হতে হয়েছে। রয়েছে সফলতাও। ঢাকার সড়কে এলইডি বাতি ও বিলবোর্ড, জলাব’দ্ধতা নির’সনে মেগা প্রকল্প ও বে’দ’খলে থাকা খেলার মাঠ ও পার্ক উ’দ্ধা’র করে আধুনিকায়ন করেছেন তিনি।