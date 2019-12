রেকর্ড গড়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের মালিক হলেন মাশরাফি

স্পোর্টস ডেস্ক: বুধবার (১১ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের এবারের আসর। এবারের বিপিএলে ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে মাশরাফির ঢাকা প্লাটুন দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিপিএলে এখন পর্যন্ত তিন ইনিংস ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন মাশরাফি। আর তাতেই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের মালিক হয়েছেন তিনি। এ আসরে ২৩৮.০৯ স্ট্রাইক রেটে এখন পর্যন্ত ২১ বল খেলে মাশরাফি সংগ্রহ করেছেন ৫০ রান।

এদিকে, ৫ ম্যাচে ২০৬.৬৬ স্ট্রাইক রেটে দাসুন শানাকা করেছেন ১২৪ রান। প্রসঙ্গত, ১১ ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিপিএলের লিগ পর্বের ৪২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ভেন্যু তালিকায় থাকছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট।