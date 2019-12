রেলওয়ে ৫ টাকা বেশি ভাড়া নেয়ায় জরিমানা ৪০ হাজার টাকা

সোমবার সকালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে অভিযোগকারী ও এনএল ট্রেডিং এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মেসার্স এনএল ট্রেডিং এর প্রতিনিধি তাদের দোষ স্বীকার করেন। এরপর অতিরিক্ত ৫ টাকা আদায়ের অভিযোগে তাদের ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর স্টেশন থেকে রাজশাহী পর্যন্ত ১৬ নম্বর মহানন্দা ট্রেনের সরকার নির্ধারিত ভাড়া ২৫ টাকা। কিন্তু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় রেলওয়ে কার্যক্রম পরিচালনা কর্তৃপক্ষ মেসার্স এনএল ট্রেডিং যাত্রীদের কাছ থেকে নেয় ৩০ টাকা।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর সূত্র জানায়, বেশি ভাড়া আদায়ের বিষয়ে রাজশাহীর বিনোদপুর এলাকার খাদিমুল ইসলাম গত ২২ ডিসেম্বর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে অভিযোগ করেন। অধিদফতর থেকে মেসার্স এনএল ট্রেডিং কর্তৃপক্ষকে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ দেয়া হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক হাসান আল মারুফ বলেন, এনএল ট্রেডিং নোটিশ পাওয়ার পরই নতুন করে ২৫ টাকা মূল্যের টিকিট বই ছাপিয়েছে। শুনানির সময় তারা সেই টিকিট বই দেখিয়েছে। একই সঙ্গে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছে। আইন অনুযায়ী অভিযোগকারী এই জরিমানার ২৫ শতাংশ হিসেবে ১০ হাজার টাকা পেয়েছেন।