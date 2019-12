২০২০ সেশনের জন্য ছাত্রশিবিরের সভাপতি: মোঃ সিরাজুল ইসলাম সেক্রেটারি জেনারেল: সালাহউদ্দিন আইউবী

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২০২০ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে সারাদেশের সদস্যদের ভোটে কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ সিরাজুল ইসলাম। সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সালাহউদ্দিন আইউবী। আজ ৩০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ছাত্রশিবিরের সহকারি নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুলের পরিচালনায় শহীদ আব্দুল মালেক মিলনায়তনে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও শাখা দায়িত্বশীল সম্মেলনে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করেন ছাত্রশিবিরের সহকারী নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ। নাম ঘোষণার পর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতিকে শপথ পাঠ করান ছাত্রশিবিরের সহকারী নির্বাচন কমিশনার মতিউর রহমান আকন্দ। গত ২৮ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে ২৯ ডিসেম্বর রাত ৯টা পর্যন্ত সারাদেশে অনলাইনের মাধ্যমে একযোগে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ছাত্রশিবিরের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি ২০২০ সেশনের জন্য কার্যকরী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সালাহউদ্দিন আইউবিকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনয়ন দেন।

উল্লেখ্য নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি সিরাজুল ইসলাম এর আগে সেক্রেটারি জেনারেল, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সম্পাদক, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে স্নাতক ও একই বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ-তে অধ্যয়ণরত আছেন।

নব মনোনীত সেক্রেটারি জেনারেল সালাহউদ্দিন আইউবী এর পূর্বে কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক এবং গাজীপুর মহানগর ও ঢাকা কলেজের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নব মনোনীত সেক্রেটারি জেনারেল ঢাকা কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে লিবার্টি ‘ল’ কলেজ থেকে এলএলবি সম্পন্ন করে বর্তমানে এলএলএম’এ অধ্যয়নরত আছেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীর ডা: শফিকুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীরে জামায়াত বলেন, আমাদের আল্লাহকে মনেপ্রানে ভয় করতে হবে। আমরা থাকব আল্লাহর সাথে, ইনশাআল্লহ আল্লাহ তায়ালা থাকবেন আমাদের সাথে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি, নব মনোনীত সেক্রেটারি জেনারেলসহ সকল পর্যায়ের জনশক্তিদের জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর সেলিম উদ্দিন, ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ ইয়াছিন আরাফাত এবং সদ্য বিদায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মোবারক হোসাইনসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও শাখা সভাপতিবৃন্দ।

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি সংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, জনশক্তি ও শুভাকাঙ্খীসহ দেশবাসীর নিকট দোয়ার অনুরোধ করেছেন।