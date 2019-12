কুড়িগ্রামে সাজেদা ফাউন্ডেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: তারিখ-৩১.১২.১৯ইং

কুড়িগ্রামে সাজেদা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেড় শতাধিক শীতার্তদের মাঝে কম্বল ও টুপি বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় জেলা সদরের পাঁচগাছী ইউনিয়নের মৌলভী পাড়া কিশোরী সভা কেন্দ্রে কুড়িগ্রাম জেলা প্রসাশন ও বাংলাদেশ এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি) এবং এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভলপমেন্ট (এএফএডি) এর সহযোগিতায় দুঃস্থ ও শীতার্ত মানুষের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্টের এস.এম মোহাম্মদ উল্লাহ্, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের এম. হাসান মাহমুদ, এএফএডি’র সমন্বয়কারী রেশমা সুলতানা, পাঁচাগাছী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেন, যাত্রাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আবু ইউসুফ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। এর আগে সাজেদা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজারহাটেও উদ্যম সংস্থার সহযোগিতায় দেড় শতাধিক শীতার্তদের মাঝে কম্বল ও টুপি বিতরণ করা হয় এবং নাগেশ্বরীতে বানব কল্যান সংস্থার সহযোগিতায় ৪শতাধিক শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

Please follow and like us: