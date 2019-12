চট্টগ্রামে ঝুট গুদামে আগুন, ১২ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ

চট্টগ্রাম নগরীর আতুরার ডিপু এলাকায় ঝুট কাপড়ের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার ভোরে এ আগুনের সূত্রপাত হয়।

ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিটের ১১টি গাড়ি ১২ ঘণ্টা চেষ্টার পর বিকাল ৫টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, আতুরার ডিপু এলাকায় আনোয়ার হোসেনের মালিকানাধীন নাজিরিয়া ওয়েল মিল নামের একটি প্রতিষ্ঠানে আগুনের সূত্রপাত হয়। ওয়েল মিল হলেও প্রতিষ্ঠানটি মূলত ঝুট কাপড়ের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের সহকারী পরিচালক জসিম উদ্দিন জানান, বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। এতে কেউ হতাহত হয়নি। তবে ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে এক কোটি ৪০ লাখ টাকার মালামাল।