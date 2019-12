চিরিরবন্দররে ইটভাটায় উঁচুতে মাটি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

মোহাম্মাদ মানিক হোসেন চিরিরবন্দর(দিনাজপুর) প্রতিনিধি:

দিনাজপুরের চিরিরবন্দররে ইটভাটার জমানো মাটির উঁচু পিড়িতে ট্রাক্টর দিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শাহেদ (২৩) নামের একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় উপজেলার কারেন্টহাট বাজারের পশ্চিম দিকে আর.এস ইটভাটায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহেদ উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের চিরিরবন্দর উত্তরপাড়ার নুরুল ইসলামের পূত্র।

জানাগেছে, আর.এস ইটভাটায় জমানো উঁচু মাটির পিড়িতে ট্রাক্টর দিয়ে মাটি তুলতে গেলে উপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের বৈদুৎতিক লাইনের সঙ্গে ট্রাক্টরের বগির স্পর্শ হলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্রাক্টরের ড্রাইভার মাটিতে পড়ে যায় ও পেছনে বসে থাকা শ্রমিক শাহেদের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ওই এলাকার স্থানীয়রা জানায় আর.এস ইটভাটায় জমানো পাঁহাড়ের মত উঁচু করে অনেক মাটি রাখায় এ দূর্ঘটনা ঘটেছে । এ বিষয়ে চিরিরবন্দর অফিসার ইনচার্জ সুব্রত কুমার রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।