থার্টি ফার্ষ্ট উদযাপনে আতশবাজি-উচ্চ সাউন্ডে গান বাজানো থেকে বিরত থাকুন -ওসি মোসলেম উদ্দিন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: থার্টি ফাস্ট নাইট উদযাপন উপলক্ষে উন্মুক্ত বা বাড়ির ছাদে কোন অনুষ্ঠান, সকল প্রকার আতশবাজি, পটকা ফুটানো, বিষ্ফোরক দ্রব্য বহন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলেছেন আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন।

মঙ্গলবার সকালে ওসি তার নিজস্ব কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, সন্ধার পর উন্মুক্ত স্থান বা বাড়ির ছাদে যে কোন ধরনের নাচ- গান ও ডিজে পার্টির আয়োজন থেকে বিরত থাকুন। যে কোন ধরনের আতশবাজি ও ফটকা ফুটানো উচ্চস্বরে র্হণ বাজানো সহ বিকট শব্দে ও বেপড়োয়া গতিতে গাড়ি, মটর সাইকেল চালানো পরিহার করতে বলেন তিনি।

খোলা পিকআপ, ভ্যানে সাউন্স সিষ্টেম লাগিয়ে পাড়া মহল্লায় ঘুরেঘুরে উচ্চ সাউন্ডে গান বাজানো সহ জননিরাপত্বা ও শান্তি- শৃঙ্খলা বিঘœ হয় এধরনের অপরাধ মূলক কর্মকান্ড থেকে নিজেদের বিরত রাখুন।

তিনি আরো বলেন, ‘ইংরেজি নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতি নয়, আমাদের সংস্কৃতি বাংলা নববর্ষ। তবে বিশ্বায়নের যুগে আমরাও এর বাইরে নই। কিন্ত এই উদযাপন যেন অন্য কারও বেদনার কারণ বা বিরক্তি কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সে দিকটিতে সবাইকে খেয়াল রাখার অনুরোধ জানান তিনি। থার্টি ফার্ষ্ট নাইট উপলক্ষে জনসাধারণের র্নিবিঘেœ চলাফেরা নিশ্চিত করার লক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স ব্যাপক নিরাপত্তা মুলক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

সারা দেশের ন্যায় নওগাঁর আত্রাই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ মতায়নের পাশাপাশি টহল ব্যাবস্থা জোরদার থাকবে এবং যেকোন ধরনের অনাকাংক্ষিত ঘটনা ও বিশৃংঙ্খলা এড়াতে গোয়েন্দা নজর দারিরতে পুলিশ তৎপর থাকবে। জননিরাপত্তা বিঘœ হয় এমন কিছু লক্ষনীয় হলে সাথে সাথে থানা পুলিশ কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ওসি মোসলেম উদ্দিন। #