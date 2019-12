দুপুর ১টায় তাবিথ আউয়াল ও দুপুর ২:৩০ মিনিটে ইশরাক মনোনয়নপত্র জমা দেবেন

ঢাকা দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন মঙ্গলবা (৩১ ডিসেম্বর)। ইতোমধ্যেই প্রার্থী মনোনয়নে সব ধরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বিএনপি। বিএনপির দুই মেয়র প্রাথী উত্তরের তাবিথ আউয়াল ও দক্ষিণের ইশরাক হোসেনের হাতে দলীয় মনোনয়নপত্র তুলে দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গতকাল রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে রাতভর দলীয় কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়ন কাজ শেষে শেষ রাতে প্রার্থী চূড়ান্ত করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। ইতোমধ্যে কাউন্সিল প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দুপুর আড়াইটায় দক্ষিণের বিএনপির প্রার্থী প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন নিবার্চন গোপিবাগি খোকা কমিউনিটি সেন্টারের বিশে। এসময় তার সঙ্গে থাকবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ঢাকার সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাস ও তার স্ত্রী আফরোজা আব্বাস। এছাড়া, উত্তরের মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়াল একই সময়ে আগারগাঁও নিবার্চনী কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।