নতুন বছরেও গণতন্ত্রের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান বিক্ষোভকারীদের

মঙ্গলবার বিভিন্ন জায়গায় র‌্যালি করেছে বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভ ঠেকাতে অন্তত ৬ হাজার পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। খবর – রয়টার্স

সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের র‌্যালিতে অংশগ্রহণকারী ৩০ বছর বয়সী ক্যালভিন বলেন, হংকং’কে মুক্ত করার বিপ্লবই আমার নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন পোস্টে র‌্যালিতে অংশগ্রহণকারী সব বিক্ষোভকারীকে মাস্ক পড়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ক্যালভিন বলেন, আমরা দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিবাদ করে আসছি কিন্তু সরকার আমাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। আমরা যদি এই বিক্ষোভে অংশ না নেই তাহলে আমাদের সেইসব দল নেতাদের প্রতি অন্যায় করা হবে যাদের এরইমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা সবাই তাদের কাছে ঋণী।

নতুন বছর উপলক্ষে ৩ মিনিটের এক ভিডিও বার্তায় হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী ক্যারি লাম বলেছেন, এশিয়ার আর্থিক এই কেন্দ্রটি গত ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপক অস্থিরতা ও সহিংসতার ভেতর দিয়ে গেছে।

চলুন সবাই মিলে ২০২০- এ একটি নতুন যাত্রা শুরু করি। সমাজের শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন করে শুরু করি আমরা। এতে আমরা পুনরায় একত্রিত হয়ে নতুন যাত্রা শুরু করতে পারি।

উল্লেখ্য, চীনে বন্দী প্রত্যার্পন করার সুযোগ রেখে প্রস্তাবিত একটি বিলকে কেন্দ্র করে হংকংয়ে বিক্ষোভের শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলনে রুপ নেয়। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে স্থানীয় সরকার তা বাতিল করলেও বিক্ষোভ চলতে থাকে