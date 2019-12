নড়াইল জেলা পুলিশের আয়োজনে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড পরিদর্শন করেন এসপি জসিম উদ্দিন

উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ ২৭৪: ॥ নড়াইল জেলা পুলিশের আয়োজনে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড। সালাম গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন, পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পিপিএম (বার) সকাল ৯ টায় নড়াইল পুলিশ লাইন প্যারেড মাঠে এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেড পরিচালনা করেন, সহকারি পুলিশ সুপার মহাম্মদ রায়হান উদ্দিন মুরাদ( প্রবেশনাল) নড়াইল জেলা প্রতিনিধি উজ্জ্বল রায় জানান, এসয় উপস্থিত ছিলেন পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম (পিপিএম) অতিরিক্ত পুলিশ মোঃ মাসুদ রানা (হেড কোয়াটার) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী,আর,আই, পুলিশ লাইন নড়াইল, ডি,আই,ও (১) জেলা বিশেষ শাখা নড়াইল সহ সকল থানার অফিসার ইনচার্জ ও সকল পুলিশের ইউনিটের অফিসার ও পুলিশ সদস্য পুলিশ সুপার তার বক্তব্যে বলেন মাদক জঙ্গিবাদ ইভটিজিং বাল্যবিবাহ এগুলি আমাদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং জনগণের দোরগোড়ায় আমাদের পুলিশের সেবা পৌঁছে দিতে হবে।

Please follow and like us: