‘পুলিশ ভেরিফিকেশনের তথ্য যাবে মোবাইলে’

‘পুলিশ ক্লিয়ারেন্স’ ও ‘পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন’এর প্রতিটি ধাপের বার্তা আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে এসএমএস করে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন লক্ষ্মীপুরের পুলিশ সুপার ড. এ এইচ এম কামরুজ্জামান (পিপিএম-সেবা)।

আবেদনকারীদের সুবিধার্থে লক্ষ্মীপুর জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পাসপোর্ট ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত মিট দ্য প্রেসে এ কথা বলেন পুলিশ সুপার।

তিনি জানান, পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য অনেকেই আবেদন করেন। দ্রুত সময়ে তা সম্পন্ন হলেও আবেদনকারী তা জানতে পারেন না। এতে অনেকেই মনে করেন তার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কিংবা ভেরিফিকেশন করতে বিলম্ব হয়েছে।

তাই এখন থেকে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে বিশেষ শাখা থেকে আবেদনকারীকে এসএমএস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। “এতে করে আবেদনকারী তার ভেরিফিকেশনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন।” এছাড়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও পাসপোর্ট তদন্তে হয়রানি থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে বলে আশা করেন পুলিশ সুপার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) রিয়াজুল কবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পঙ্কজ কুমার দে, পুলিশের বিশেষ শাখার ইনচার্জ ইকবাল হোসেন, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজিজুর রহমান মিয়া, লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি হোসাইন আহম্মদ হেলাল, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল মালেক সহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ।