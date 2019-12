প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নতুন মুখ, আবুল কালামের উত্তরসূরী জুয়েনা আজিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক:

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পদে পরিবর্তের পর একই কার্যালয়ের এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক পদটিতেও এসেছে নতুন মুখ। তিনবছর চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ সম্পন্ন করা আবুল কালাম আজাদের উত্তরসূরী হয়েছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ পদটিতে তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. ওয়ালিউর রহমান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, “সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী অবসর-উত্তর ছুটি স্থগিতের শর্তে আগামী ১ জানুয়ারি ২০২০ অথবা যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছর মেয়াদে তার বর্তমান আহরিত বেতন স্কেল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয় পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।’’

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, এ নিয়োগের শর্তাবলী অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

এর আগে রোববার (২৯ ডিসেম্বর) বিদ্যুৎ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব ড.আহমদ কায়কাউসকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এক নজরে জুয়েনা আজিজ

জুয়েনা আজিজ ১৯৮৪ ব্যাচের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৮৬ সালে চাকুরীতে যোগদান করে মাঠ প্রশাসন এবং সচিবালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন), স্থানীয় সরকার বিভাগে পানি সরবরাহ উইং এর প্রধান এবং মনিটরিং, ইন্সপেকশন এন্ড ইভাল্যূয়েশন উইং এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পলিসি ফর্মুলেশন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ২০১৬ সালের ১১ মে সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে এবং পরবর্তীতে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য হিসেবে সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি, ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

নোয়াখালীর এই কৃতি সন্তান ২০১৮ সালের ৮ জুলাই থেকে চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এই বছরের ২১ জানুয়ারি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে যোগদান করেন এবং ৩০ জানুয়ারি সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মিজ্ জুয়েনা আজিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ও বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিডিং ইকনোমিক গ্রোথ বিষয়ে অধ্যায়ন করেন।

পরিশ্রমী এবং মেধাবী এই কর্মকর্তা বিবাহিত এবং দুই সন্তানের সফল মা।

