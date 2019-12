বিএনপির উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলীয় কাউন্সিলর প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ

ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং মহিলা সংরক্ষিত আসনের বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তালিকা প্রকাশ করেছে বিএনপি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

বিএনপি-ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০২০ সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে বিএনপি সমর্থিত চূড়ান্ত তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক নাম ও বিবরণ পদবী (বর্তমান ও সাবেক থানা ওয়ার্ড

০১ ০১

০২ মাসুদ চৌধুরী থানা বিএনপি নেতা খিলগাঁও ০২

০৩ মো: আবুল হোসেন থানা বিএনপি নেতা খিলগাঁও ০৩

০৪ মো: গোলাম হোসেন সভাপতি, সবুজবাগ থানা সবুজবাগ ০৪

০৫ মনোয়ার হোসেন মানু থানা বিএনপি নেতা সবুজবাগ ০৫

০৬ শামসুল হুদা সিনিয়র সহ-সভাপতি, ঢাকা মহানগর বিএনপি মুগদা ০৬

০৭ সামসুল হুদা (কাজল) সাধারণ সম্পাদক, মুগদা থানা বিএনপি মুগদা ০৭

০৮ আলমগীর হোসেন থানা বিএনপি নেতা মতিঝিল ০৮

০৯ ০৯

১০ মো: হারুন অর রশীদ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ মতিঝিল ১০

১১ মির্জা আসলাম আসিফ ওয়ার্ড বিএনপি নেতা শাহজাহানপুর ১১

১২ ফজলে রুবাইয়াত (পাপ্পু) ওয়ার্ড বিএনপি নেতা শাহজাহানপুর ১২

১৩ আব্বাস উদ্দিন সরকার ওয়ার্ড বিএনপি নেতা পল্টন ১৩

১৪ আব্দুল আজিজ সাধারণ সম্পাদক, হাজারীবাগ থানা বিএনপি হাজারীবাগ ১৪

১৫ শফিক উদ্দিন ভূঁইয়া থানা বিএনপি নেতা ধানমন্ডী ১৫

১৬ সিরাজুল ইসলাম সহ-সভাপতি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কলাবাগান ১৬

১৭ মো: আলাউদ্দিন আহমেদ থানা বিএনপি নেতা কলাবাগান ১৭

১৮ মো: জাহাঙ্গীর হোসেন পাটোয়ারী সাধারণ সম্পাদক, নিউমার্কেট থানা বিএনপি নিউমার্কেট ১৮

১৯ থানা বিএনপি নেতা ১৯

২০ থানা বিএনপি নেতা ২০

২১ খাজা হাবিবুল্লাহ হাবিব থানা বিএনপি নেতা শাহবাগ ২১

২২ মো: আনিসুর রহমান (শিপলু) সাবেক সভাপতি, হাজারীবাগ থানা হাজারীবাগ ২২

২৩ মো: আমিনুল ইসলাম থানা বিএনপি নেতা লালবাগ ২৩

২৪ মো: মোশারফ হোসেন (খোকন) সহ-সভাপতি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ লালবাগ ২৪

২৫ হাজী আলতাফ হোসেন থানা বিএনপি নেতা লালবাগ ২৫

২৬ মীর আশরাফ আলী আজম সহ-সভাপতি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ লালবাগ ২৬

২৭ শাহিদা মোরশেদ সহ-সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ চকবাজার ২৭

২৮ আনোয়ার পারভেজ বাদল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ চকবাজার ২৮

২৯ শহিদুল ইসলাম বাবুল সাধারণ সম্পাদক, চকবাজার থানা বিএনপি চকবাজার ২৯

৩০ হুমায়ুন কবির সভাপতি, ৩০ নং ওয়ার্ড বিএনপি চকবাজার ৩০

৩১ হাজী এম এ কাইয়ুম সভাপতি, ৩১ নং ওয়ার্ড বিএনপি চকবাজার থানা ৩১

৩২ মো: তাজ উদ্দিন আহমেদ সভাপতি, বংশাল থানা বিএনপি বংশাল ৩২

৩৩ ৩৩

৩৪ মামুন আহম্মেদ সাধারণ সম্পাদক, বংশাল থানা বিএনপি বংশাল ৩৪

৩৫ ইয়াকুব সরকার বিএনপি নেতা বংশাল ৩৫

৩৬ আবু তাহের সহ-সভাপতি, যুবদল কোতোয়ালী কোতোয়ালী ৩৬

৩৭ মো: ফরহাদ রানা থানা বিএনপি নেতা কোতোয়ালী ৩৭

৩৮ মেহেরুন নেছা থানা বিএনপি নেতা ওয়ারী ৩৮

৩৯ সাব্বির আহমেদ আরেফ সহ-সভাপতি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি ওয়ারী ৩৯

৪০ মকবুল ইসলাম খান টিপু সভাপতি, গেন্ডারিয়া থানা বিএনপি ও বর্তমান কাউন্সিলর গেন্ডারিয়া ৪০

৪১ লিয়াকত আলী সভাপতি ওয়ারী ৪১

৪২ মো: মোসলেমুর রহমান (মকলেস) থানা বিএনপি নেতা সূত্রাপুর ৪২

৪৩ মোস্তাফিজুর রহমান ফয়েজ সাধারণ সম্পাদক, ৪৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি সূত্রাপুর ৪৩

৪৪ মো: আব্দুস সাহেদ মন্টু সভাপতি, সূত্রাপুর থানা বিএনপি ও বর্তমান কাউন্সিলর সূত্রাপুর ৪৪

৪৫ আ: কাদির সাধারণ সম্পাদক, গেন্ডারিয়া থানা বিএনপি ও বর্তমান কাউন্সিলর গেন্ডারিয়া ৪৫

৪৬ মোঃ ফারুক সভাপতি, ৪৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি গেন্ডারিয়া ৪৬

৪৭ কাজী মাহাবুব মাওলা হিমেল সাংগঠনিক সম্পাদক, শ্যামপুর থানা বিএনপি শ্যামপুর ৪৭

৪৮ মো: আব্দুল কাদের থানা বিএনপি নেতা যাত্রাবাড়ী ৪৮

৪৯ বাদল সরদার সাধারণ সম্পাদক, যাত্রাবাড়ী থানা বিএনপি যাত্রাবাড়ী ৪৯

৫০ মো: ওয়াহিদুজ্জামান ওয়ার্ড বিএনপি নেতা যাত্রাবাড়ী ৫০

৫১

৫২ রবিউল ইসলাম দীপু থানা বিএনপি নেতা কদমতলী ৫২

৫৩ মীর হোসেন মিরু সহ-সভাপতি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি কদমতলী ৫৩

৫৪ মো: মোজাম্মেল হোসেন সিনিয়র সহ-সভাপতি, শ্যামপুর থানা বিএনপি শ্যামপুর ৫৪

৫৫ মো: সামির সিনিয়র সহ-সভাপতি, ৫৫ নং ওয়ার্ড কামরাঙ্গীর চর ৫৫

৫৬ মো: নাঈম সাধারণ সম্পাদক, কামরাঙ্গীর চর থানা বিএনপি কামরাঙ্গীর চর ৫৬

৫৭ সাইফুল ইসলাম সহ-সভাপতি কামরাঙ্গীর চর থানা বিএনপি কামরাঙ্গীর চর ৫৭

৫৮ সেলিম রেজা সাবেক সাধারণ সম্পাদক, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি কদমতলী ৫৮

৫৯ মো: আসলাম মোল্লা থানা বিএনপি নেতা কদমতলী ৫৯

৬০ মো: ইউসুফ আলী ভূঁইয়া থানা বিএনপি নেতা কদমতলী ৬০

৬১ মো: জুম্মন মিয়া সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কদমতলী থানা বিএনপি কদমতলী ৬১

৬২ সৈয়দ আহমেদ থানা বিএনপি নেতা যাত্রাবাড়ী ৬২

৬৩ সোহেল আহমেদ থানা বিএনপি নেতা যাত্রাবাড়ী ৬৩

৬৪ মো: আহসান উল্লাহ থানা বিএনপি নেতা যাত্রাবাড়ী ৬৪

৬৫ মো: সানাউল্লাহ মিয়া থানা বিএনপি নেতা যাত্রাবাড়ী ৬৫

৬৬ মো: আকবর হোসেন ভূঁইয়া নান্টু থানা বিএনপি নেতা ডেমরা ৬৬

৬৭ এস এম রেজা চৌধুরী সেলিম থানা বিএনপি নেতা ডেমরা ৬৭

৬৮ মো: আনিসুজ্জামান থানা বিএনপি নেতা ডেমরা ৬৮

৬৯ শামীম আহমেদ থানা বিএনপি নেতা ডেমরা ৬৯

৭০ মো: এম এ আজিম থানা বিএনপি নেতা ডেমরা ৭০

৭১ মো: খোরশেদ আলম থানা বিএনপি নেতা মুগদা ৭১

৭২ জিয়াউল হক রতন থানা বিএনপি নেতা মুগদা ৭২

৭৩ এইচ এম সোহরাওয়ার্দী ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সবুজবাগ ৭৩

৭৪ আব্দুল হান্নান খান থানা বিএনপি নেতা খিলগাঁও ৭৪

৭৫ আকবর হোসেন থানা বিএনপি নেতা খিলগাঁও ৭৫

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

ঢাকা মহানগর উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০২০ সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে বিএনপি সমর্থিত চূড়ান্ত তালিকা

ক্রমিক নাম ও বিবরণ ওয়ার্ড

০১ মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন ০১

০২ সাজ্জাদ হোসেন ০২

০৩ হাজী আবু তৈয়ব ০৩

০৪ মো: সাইফুল ইসলাম ০৪

০৫ আনোয়ার হোসেন ০৫

০৬ মাহফুজ হোসেন খান সুমন ০৬

০৭ মো: দেলোয়ার হোসেন দুলু ০৭

০৮ ফেরদৌস আহমেদ মিষ্টি ০৮

০৯ মো: সাইদুল ইসলাম ০৯

১০ মো: মাসুদ খান ১০

১১ মো: শামীম পারভেজ ১১

১২ মো: শহীদুর রহমান এনা ১২

১৩ আনোয়ার শাহাদাৎ খান রনি ১৩

১৪ মো: আক্তার হোসেন জিল্লু ১৪

১৫ মো: লিয়াকত আলী ১৫

১৬ মো: হাবিবুর রহমান ১৬

১৭ মো: শাহীনুল আলম ১৭

১৮ শরীফ উদ্দিন ১৮

১৯ ফারুক হোসেন ভূঁইয়া ১৯

২০ মো: মিজানুর রহমান বাচ্চু ২০

২১ এ জি এম শামসুল হক ২১

২২ ফয়েজ আহমেদ ফরু ২২

২৩ মো: হেলাল কবির ২৩

২৪ হুমায়ুন কবির আহম্মেদ ২৪

২৫ সাইফুল ইসলাম কাজল ২৫

২৬ মো: আজিজুল রহমান মুছাব্বির ২৬

২৭ আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ার ২৭

২৮ এ্যাড আফতাব উদ্দিন জসিম ২৮

২৯ ২৯

৩০ হাজী নাসির উদ্দিন ৩০

৩১ মো: সাজেদুল হক খান রনি ৩১

৩২ আতিকুল ইসলাম মতিন ৩২

৩৩ এম এস আহমেদ আলী ৩৩

৩৪ ওসমান গণি শাহজাহান ৩৪

৩৫ শেখ আমির হোসেন ৩৫

৩৬ সাজেদা আলী হোসেন ৩৬

৩৭ এম এ বাশার ৩৭

৩৮ মো: জাহাঙ্গীর মোল্লা ৩৮

৩৯ মো: দেলোয়ার হোসেন ৩৯

৪০ ৪০

৪১ নবী হোসেন ৪১

৪২ তহিরুল ইসলাম তুহিন ৪২

৪৩ মো: আক্তার হোসেন ৪৩

৪৪ মো: আনোয়ার হোসেন আইনাল ৪৪

৪৫ জাহাঙ্গীর আলম ৪৫

৪৬ মো: আতিকুর রহমান ৪৬

৪৭ মো: মোতালেব হোসেন রতন ৪৭

৪৮ আলী আকবর আলী ৪৮

৪৯ মো: শাহাবুদ্দিন ৪৯

৫০ দেওয়ান মো: নাজিম উদ্দিন ৫০

৫১ মো: আফাজ উদ্দিন

৫২ মো: আলমাস আলী ৫২

৫৩ মো: মোস্তফা জামান ৫৩

৫৪ ৫৪

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

ঢাকা মহানগর উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০২০ সংরক্ষিত মহিলা আসনে কাউন্সিলর পদে বিএনপি সমর্থিত চূড়ান্ত তালিকা

ক্রমিক নাম ও বিবরণ ওয়ার্ড

০১ রাবেয়া আলম ১, ১৭, ১৮

০২ আমেনা খাতুন ৪, ১৫, ১৬

০৩ মেহেরুন্নেছা হক ২, ৩, ৫

০৪ সৈয়দা মিলি জাকারিয়া ৬, ৭, ৮

০৫ নাজমা কবির ৯, ১০, ১১

০৬ নাসরিন মিতু ১২, ১৩, ১৪

০৭ পেয়ারা মোস্তফা ১৯, ২০, ২১

০৮ মোছা: নিলুফার ইয়াসমিন ২২, ২৩, ৩৬

০৯ রীনা বাসার ২৪, ২৫, ৩৫

১০ রোকেয়া সুলতানা তামান্না ২৬,২৭, ২৮

১১ খন্দকার ফারহানা ২৯, ৩০, ৩২

১২ এ্যাড. রুনা লায়লা ৩১, ৩৪, ৩৬

১৩ আয়েশা আক্তার ৩৮, ৩৯, ৪০

১৪ সালেহা ইসলাম ৩৭, ৪১, ৪২

১৫ আইরিন সুলতানা লাকি ৪৩, ৪৪, ৪৫

১৬ ইলোরা পারভীন ৪৬, ৪৭, ৪৮

১৭ লুৎফা খানম চৌধুরী ৪৯, ৫০, ৫১

১৮ সোহেলী পারভীন শিখা ৫২, ৫৩, ৫৪

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০২০ সংরক্ষিত মহিলা আসনে কাউন্সিলর পদে বিএনপি সমর্থিত চূড়ান্ত তালিকা

ক্রমিক নাম ও বিবরণ ওয়ার্ড

০১ হোসনে আরা লিজা ২, ৩, ৪

০২ হোসনে আরা চৌধুরী ৫, ৬, ৭

০৩ রুমা আক্তার ৮, ৯, ১০

০৪ মাজেদা বেগম ১, ১১, ১২

০৫ বিলকিস আক্তার ১৩, ১৯, ২০

০৬ রাফিকা আফরোজ ১৬, ১৭, ২১

০৭ সাজেদা বেগম ১৪, ১৫, ১৮

০৮ ২২, ২৩, ২৬

০৯ ফারিয়া ফারুক মুক্তা ২৪, ২৫, ২৯

১০ শামসুন নাহার ভূঁইয়া ২৭,২৮, ৩০

১১ নাসরীন রশিদ পুতুল ৩১, ৩২, ৩৩

১২ সুরাইয়া বেগম ৩৫, ৩৬, ৩৭

১৩ মোসা: রেহানা ইয়াসমিন ডলি ৩৪, ৩৮, ৪১

১৪ ফরিদা ইয়াসমিন ৩৯, ৪০, ৪৯

১৫ শাহানাজ আক্তার মিতু ৪৮, ৫০, ৫১

১৬ মনি বেগম ৪২, ৪৩, ৪৪

১৭ হাসিনা বেগম ৪৫, ৪৬, ৪৭

১৮ খালেদা আলম ৫২, ৫৩, ৫৪

১৯ সেতারা বেগম ৫৫, ৫৬, ৫৭

২০ ৭৩, ৭৪, ৭৫

২১ কাজী রায়দা সুলতানা ৭০, ৭১, ৭২

২২ পলি আক্তার ৬৭, ৬৮, ৬৯

২৩ রিনা ইয়াসমিন ৬৪, ৬৫, ৬৬

২৪ সালেহা আক্তার ৬১, ৬২, ৬৩

২৫ চায়না আক্তার ৫৮, ৫৯, ৬০