বোড়াগাড়ী ওয়ার্ড উপনির্বাচনে সুমন ইসলাম মেম্বার নির্বাচিত

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ- নীলফামারীর ডোমার উপজেলার বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে টিউবওয়েল প্রতীক নিয়ে সুমন ইসলাম মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন।

সোমবার পশ্চিম বোড়াগাড়ী ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সুমন ইসলাম ৪৯৯ভোট পেয়ে বে-সরকারীভাবে মেম্বার নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আব্দুর রহমান ফুটবল প্রতীক নিয়ে ৪৩০ ভোট পান। ওই ওয়ার্ডে ১৫২৭ ভোটারের মধ্যে ১১৯৮জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে ৩জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন। উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রির্টানিং অফিসার আব্দুর রহিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ওই ওয়ার্ডের মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান মৃত্যুবরন করলে আসনটি শুন্য হয়। সুমন ইসলাম মৃত আব্দুল মান্নানের দ্বিতীয় ছেলে।

