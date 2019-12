মসজিদে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা প্রদ্যুত রায়

ইসলাম ডেস্ক : সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা, এমসি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস প্রদ্যুত রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। গত শনিবার শাহজালাল উপশহর ই-ব্লক জামে মসজিদে এসে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি অবগত করে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রদ্যুত রায় ৯০ দশকে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার নতুন নাম রাখা হয়েছে নূর মোহাম্মদ হাসান।

ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে নূর মোহাম্মদ হাসান (প্রদ্যুত রায়) বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্মের আদর্শকে ভালোবেসে আমি ধর্মান্তরিত হয়েছি। এখন আমার পরিচয় আমি একজন মুসলমান। পরিবারের মধ্যে একমাত্র আমিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তবে এখন আমি নিজেকে একা মনে করছি না। পুরো মুসলিম উম্মাহই আমার ভাই। সবাই আমাকে এখন আগের চেয়ে আরও বেশি আদর স্নেহ করছেন।