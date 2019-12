লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাব নির্বাচন : সভাপতি হেলাল, সম্পাদক মালেক

লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে নির্বাচনে সভাপতি পদে দৈনিক নতুন চাঁদ-এর প্রকাশক ও সম্পাদক হোসাইন আহমেদ হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক পদে ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি মো. আবদুল মালেক নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি পদে হোসাইন আহম্মদ হেলাল ৩০ ভোট পেয়েছেন। তার নিটকতম প্রতিদ্বন্ধী দৈনিক নয়া দিগন্তের জেলা প্রতিনিধি আ হ ম মোশতাকুর রহমান পেয়েছেন ১৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল মালেক পেয়েছেন ২৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংরাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টুয়েন্টিফোর টিভির জেলা প্রতিনিধি সাইদুল ইসলাম পাবেল পেয়েছেন ২০ ভোট।

নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে জান্নাতুল ফেরদৌস নয়ন (ইটিভি), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম স্বপন (চ্যানেল ২৪/যায়যায়দিন), কোষাধ্যক্ষ ফিরোজ উদ্দিন হাওলাদার (দৈনিক আজকের প্রত্যাশা), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আফরোজা আক্তার রাঙ্গা (সাপ্তাহিক রামগঞ্জ দর্পন), ক্রীড়া ও সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক আতোয়ার রহমান মনির (দৈনিক সমকাল/একাত্তর টিভি), প্রচার সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম শিবলু (দৈনিক আমাদের অর্থনীতি), নির্বাহী সদস্য নাজিম উদ্দিন রানা (দৈনিক আজকের বিজনেস বাংলাদেশ) ও রবিউল ইসলাম খান (ডেইলি আবজারভার) বিজয়ী হয়েছেন। এর আগে বিনাপ্রতিদ্বন্ধীতায় দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. ইসমাইল হোসেন জবু (দৈনিক খবর)।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মো. আবুল বাশার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেন। প্রেসক্লাবের ৭৭ জন সদস্যের মধ্যে নির্বাচনে বিভিন্ন পদে ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্ধীতা করেন।

প্রেস ক্লাব সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়ায় নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ বলেন, নবগঠিত কমিটি ক্লাবের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। এজন্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তারা।