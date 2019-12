সাবেক এমপি আউয়াল ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের ৪ মামলা

পিরোজপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি একেএমএ আউয়াল ও তার স্ত্রীর লায়লা পারভীনের বিরুদ্ধে ৪টি মামলা দায়ের করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সোমবার এ মামলা দায়ের করা হয়। দুদকের ডেপুটি সহকারী পরিচালক মো. আলী আকর এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, মামলার ১টিতে তার স্ত্রী লায়লা পারভীন ও ৩টিতে এমপি আউয়ালকে আসামি করা হয়েছে। এর আগে ওই মামলার অনুমোদন দেয় দুদক। তাই গত মঙ্গলবার বিকালে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে আউয়ালের দেশত্যাগের ওপর একটি নিষেধাজ্ঞাও জারি করে চিঠি দেয়া হয়েছিল।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জেলার নাজিরপুর থানার সামনে উপজেলা সদরের ভূমি অফিসের পেছনের ১৩ শতাংশ সরকারি খাস জমি নিজের দখলে নেন। পরে সেখানে তিনি দ্বিতল পাকা ভবন তৈরি করে পল্লী বিদ্যুৎকে ভাড়া দেন।

জালিয়াতির এ ঘটনার অনুসন্ধানের পর স্থানীয় এসিল্যান্ড দুদক কর্মকর্তাকে বলেছেন, তিনি ওই ছয় ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসা ৬ ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকলেও আউয়ালের স্ত্রী লায়লা পরভীনের নামে বাড়ির বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত সব ধরনের প্রমাণ পাওয়ার পর দুদক অনুসন্ধান শেষ করে মামলা দায়ের করে।

দুদকের ওই সূত্র আরো জানান, সরকারি খাস জায়গা লিজ নিয়ে ওই জায়গায় স্ত্রী লায়লা পারভীনের নামে দ্বিতল পাকা ভবন করে তা পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে ভাড়া দিয়ে অবৈধভাবে দখলে রাখার অপরাধে দণ্ডবধির ৪২০/৪০৯/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় একেএমএ আউয়াল ও তার স্ত্রী লায়লা পারভীনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুদক।

প্রায় একই প্রক্রিয়ায় জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) উপজেলার ডাকবাংলোর কাছে একটি সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে সেখানে তিন তলার একটি ভবন নির্মাণ করেছেন। যা পরে আউয়াল ফাউন্ডেশন নামে নামকরণ করা হয়। এমপির ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি এ জালিয়াতির আশ্রয় নেন। এ অপরাধে একেএমএ আউয়ালের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় আরো একটি মামলা দায়ের করেছেন দুদক।

এছাড়া পিরোজপুর শহরের খুমুরিয়া মৌজার জেএল-৪৬, খতিয়ান নং-২৯৩, রাজারপুকুর নামে পরিচিত ৪৪ শতক সরকারি খাস জমি চতুর্দিকে দেয়াল নির্মাণ করে দখলে নিয়ে নেন আউয়াল। এই অপরাধে আউয়ালের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় তৃতীয় মামলা দায়ের করেছে দুদক।

উল্লেখ্য, এমপি একেএমএ আউয়াল ২০০৮ ও ২০১৪ সালে পরপর দুই বার পিরোজপুর-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন।