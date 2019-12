সাবেক বিমান মন্ত্রীর পক্ষে কম্বল বিতরণ

লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের এমপি বীরমুক্তিযোদ্ধা এ কে এম শাহজাহান কামাল’র পক্ষে শীতার্ত মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১১নং ওয়ার্ডে শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক এ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করেন লক্ষ্মীপুর জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক মোঃ বায়েজীদ ভূঁইয়া।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন, লক্ষ্মীপুর বিআরডিবি সভাপতি মোঃ রফিক আহমেদ, জেলা ছাতলীগের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন শরীফ, মোনায়েম হোসেন সহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের এমপির এপিএস বায়েজীদ ভূঁইয়া বলেন, লক্ষ্মীপুরবাসীর সুখে দুখে পাশে রয়েছেন শাহজাহান কামাল এমপি। তিনি আপনাদেরই সন্তান। এলাকার মানুষ ভাল থাকলে তিনি সুখী। তার নির্দেশেই আমরা এ এলাকার অসহায় মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করে যাচ্ছি।