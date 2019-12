সীমান্তের বেড়া ভেঙে ক্ষে’পণা’স্ত্র মোতায়েন করেছে ভারত : পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশি বলেছেন, ভারতের সামরিক বাহিনী সীমান্তরেখার বেড়া ভে’ঙে ফেলেছে এবং অন্তত পাঁচ জায়গায় ক্ষে’পণা’স্ত্র মোতায়েন করেছে। পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এ খবর দিয়েছে।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে কোরেশি বলেন, পাকিস্তানের বি’রু’দ্ধে ভারত সামরিক অভিযানের মতো ভুল পদক্ষেপ নিতে পারে এবং বিষয়টি আগেই জাতিসংঘকে জানানো হয়েছে। ভারতের অ’ভ্য’ন্তরী’ণ সং’ক’ট থেকে বিশ্বের নজর ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার এই অ’পকৌ’শলের পথ বেছে নিতে পারে।

শাহ মেহমুদ কোরেশি বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের স্বা’য়’ত্তশাসন বা’তি’ল করে এবং নাগরিকত্ব আইন সংশো’ধনের নামে ভারতে মুসলিমদের বি’রু’দ্ধে আইন পাস করে গভীর সং’ক’টে পড়েছে মোদি সরকার।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব ভারতের ঘটনাবলী দেখছে। নাগরিকত্ব আইনের বি’রুদ্ধে শুধুমাত্র ভারতে নয়, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীগুলোতে বি’ক্ষো’ভ এবং প্র’তিবা’দ সমাবেশ হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার আদর্শগতভাবে যে হিন্দু’ত্ববা’দের সরকার সারা বিশ্বের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শাহ মেহমুদ কুরেশি আরো বলেন, ভারত কার্যত এখন দুইভাগে বি’ভ’ক্ত হয়েছে। একভাগে রয়েছে ধর্ম’নিরপে’ক্ষতাবা’দের সমর্থক; অন্যদিকে রয়েছে চ’র’মপ’ন্থী হিন্দু’ত্ববা’দের আদর্শ। নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই হিন্দুত্ববা’দী আইন প্রবর্তনের বি’রো’ধিতা করে তাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন সাবেক মন্ত্রী চিদাম্বরম। তিনি আশা করেন, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই আইন বা’তি’ল করবেন।

পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগামী আগামী এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে যে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন হতে যাচ্ছে তা থেকে জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে কার্যকর বক্তব্য আসবে। সূত্র : পার্সটুডে।