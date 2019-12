হাইকোর্টের আইনজীবী হতে এবার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে হবে

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পরীক্ষায় এমসিকিউ (MCQ) যুক্ত করা হয়েছে।

একই সঙ্গে হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের অনুমতির জন্য এমসিকিউ পরীক্ষার ফরম পূরণের তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে।

বার কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত সচিব আফজাল-উর-রহমানের স্বাক্ষরিত গত ২৯ ডিসেম্বর দেয়া এক নোটিশে এ কথা জানানো হয়। এর আগে হাইকোর্টের আইনজীবী হতে কেবল লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম ছিল।

বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে দেয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তী হাইকোর্ট পারমিশন পরীক্ষায় এমসিকিউ (MCQ) যুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ৫০ নম্বর পেতে হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ১ ঘণ্টা।

হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের অনুমতির জন্য এমসিকিউ পরীক্ষার ফরম পূরণ ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে।