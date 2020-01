গাইবান্ধায় বই উৎসবে সাড়ে ৬৫ লক্ষাধিক বই বিতরণ।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

গাইবান্ধায় ২০২০ সালের বই উৎসব সারাদেশের ন্যায় আজ বুধবার পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে গাইবান্ধা সরকারি মধ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। জেলায় এ বছর ৬৫ লাখ ৮২ হাজার ৯৭ টি বই বিতরণ করা হয়।

বই বিতরণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মতিন, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পৌর মেয়র অ্যাড. শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবির মিলন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. হোসেন আলী, জেলা শিক্ষা অফিসার মো. এনায়েত হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও পর্য্যায়ে নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সুত্রে জানা গেছে, এ বছর ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১ লাখ ২৭ হাজার ২শ’ ২২ টি বই বিতরণ করা হবে। এসব বই ৩ হাজার ২শ ৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিতরণ করা হবে। এদিকে জেলা

শিক্ষা অফিস সুত্রে জানা গেছে, এবার জেলায় মাধ্যমিক স্তরে ৪৪ লাখ ৫৪ হাজার ৮শ’ ৭৫ কপি বই বিতরণ করা হবে। এরমধ্যে ইবতেদায়ী ৫২ হাজার ৯শ ৬০টি, মাধ্যমিক ৩০ লাখ ৩৭ হাজার ৫, দাখিল ৭ লাখ ৪৮ হাজার ২শ ৮টি , এসএসসি ভোকেশনাল ৯৬ হাজার ৫শ ৯২টি এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল ৩২ হাজার ৭শ ৫০ জন ছাত্রের জন্য মোট ৪৪ লাখ ৫৪ হাজার ৮শ’ ৭৫ কপি বই করা হচ্ছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ৪শ ১৪টি স্কুল ও ৩শ ১৬টি এফতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলায় সর্বমোট এ বছর ৬৫ লাখ ৮২ হাজার ৯৭ টি বই বিতরণ করা হয়েছে।