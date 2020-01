চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের পৈতিৃক ভিটা সংরক্ষণের দাবি

রাবি প্রতিনিধি: বরেণ্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের পৈতিৃক ভিটা সংরক্ষণের ও সেখানে চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) মানববন্ধন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে রাবি চলচ্চিত্র সংসদ ও ম্যাজিক লন্ঠনের উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধনে ঋতিক কুমার ঘটক চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি ডা. এফএমএ জাহিদ বলেন আমাদের শিক্ষিত হয়ে কি লাভ, যদি আমরা ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটা রক্ষা না করতে পারি। আমরা চাই কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঝত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটায় চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হোক। এটা আমাদের আজকের আন্দোলন নয়, আমরা প্রায় ১২ বছর থেকে এই আন্দোলন করছি। দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন অব্যাহত রাখবো।

সংহতি জানিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক বলেন, আমরা এ ধরনের আয়োজন শহরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগেও বহুবার করেছি। কিন্তু কষ্টের বিষয় হচ্ছে এই, যখন আমাদের দেশ বা উপমহাদেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন রাজশাহীতে আসেন তারা পঞ্চ কবির এক কবি রজনীকান্ত সেনের বাড়িটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উপমহাদেশের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস সূচনা করা অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের বাড়িটি দেখতে চান। একইসঙ্গে উপমহাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের বাড়িটি দেখতে চান তখন আমরা যারা এখানে দীর্ঘদিন সংস্কৃতি চর্চার সাথে জড়িত আমরা তাদের সেই বাড়িগুলোতে নিয়ে যাই বটে কিন্তু যখন তারা বাড়িগুলোর চেহারা দেখে তখন লজ্জায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। আমি জানি না আমাদের দেশে যারা সরকারে আছেন তাদের লজ্জা লাগে কিনা! আমরা সংস্কৃতিকর্মীরা রাজনেতিক কর্মীদের সাথে একসাথে চলতে পারিনা বলেই আজকের এই দুর্দশা।

বিশ^বিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমি মনে করি ঋত্বিক কুমার শুধু একা না এরকম যে স্মৃতিগুলো, স্থাপনাগুলো আমাদের জাতীয় জীবনকে পরিগঠন করতে পারে সেরকম সকল স্মৃতির প্রতি যে একধরনের সর্বসম্মত ভুলে যাওয়ার সংস্কৃতি আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। আমাদের জাতীয় সরকার কিভাবে আমদের এখানে যে স্মৃতিগুলোর প্রতি কিভাবে নজর দেয় সে নজর দেয়া বিষয়টাকে আমাদের সমালোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। আমি আশা করছি, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আমাদের এই দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবে এবং ঋত্বিক কুমার ঘটকের বাড়ি পুনরুদ্ধার করে সেখানে অন্তত একটা ইনস্টিটিউট, স্টুডিও বা কিছু একটা যেটা চলচ্চিত্র চর্চার সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাজে লাগবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

মানববন্ধনে রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি ড. সাজ্জাদ বকুল সঞ্চালনা করেন। অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন বিশ^বিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক রহমান রাজু, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী মামুন হায়দার, ফোকলোর বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অমিরুল ইসলাম, বরেন্দ্র ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি সুলতানুল ইসলাম, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রনজু হাসান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মহাব্বত হোসেন মিলন, বিশ্ববিদ্যায়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মাহমুদ সাকী ও বিশ^বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি আব্দুল মজিদ অন্তর প্রমুখ। এসময় বিশ^বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা #

Please follow and like us: