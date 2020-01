তিন বছরেও মেরামত হয়নি গাইবান্ধা-কালিরবাজার রাস্তার ব্রিজটি

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের গাইবান্ধা-কালিরবাজার রাস্তায় ব্রিজটি পানির প্রবল চাপে দেবে যাওয়ার তিন বছর অতিবাহিত হলেও সংস্কার হয়নি। ফলে ফুলছড়ি উপজেলার মানুষ গাইবান্ধা জেলা শহরে হেলেপড়া ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সাঁকোটি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। বন্যায় ব্রিজটি দেবে যাওয়ার পর এলাকাবাসীর উদ্যোগে বাঁশ-কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় সাঁকোটি। কিন্তু মেরামতের অভাবে সেটিও এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বাঁশ-কাঠ পুরাতন হওয়ায় সাঁকোটি এক পাশে হেলে পড়েছে। ভারী যান চলাচল তো দূরের কথা, বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। নড়বড়ে এ সাঁকো দিয়েই শিক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। ফলে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় কোনো দুঘর্টনা। সাঁকোটির এমন বেহাল দশা হওয়ায় এলাকার মানুষে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের স্কুলের বাজার সংলগ্ন এই ব্রিজটি গাইবান্ধা জেলা শহর থেকে ফুলছড়ি উপজেলার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। ২০১৭ সালের বন্যায় ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে এলাকার মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ব্রিজটি পুনর্নির্মাণে কারো কোনো উদ্যোগ নেই। এলাকার একাধিক ব্যক্তি আপেক্ষ করে বলেন, সরকার রাস্তাঘাটের এত উন্নয়ন করছে। ব্রিজ নিমার্ণ করছে। ফুলছড়ি উপজেলাবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ব্রিজটি মেরামত করছে কেন। গাইবান্ধা সদর উপজেলা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ মোল্লা বলেন, ব্রিজটি পুনর্নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। বাজেট অনুমোদন হলে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

Please follow and like us: