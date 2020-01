নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছাসিত বরিশালের শিক্ষার্থীরা

বরিশাল ব্যুরো ॥ ইংরেজি নতুন বছরের প্রথমদিনে নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছাসিত বরিশালের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকাল থেকে জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বই উৎসবের আয়োজনের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন বই। আর নতুন বই হাতে পেয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছাসে মেতে উঠেছে শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি স্কুলেই বিরাজ করেছে এ উৎসবের আমেজ।

সকাল নয়টায় নগরীর বটতলা এলাকার নবআদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই উৎসবের উদ্বোধণ করেন জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিভাগীয় শহরের বাহিরে বই উৎসবের সবচেয়ে বৃহত আয়োজন করা হয় গৌরনদী উপজেলার শতবছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাহিলাড়া এএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। বুধবার সকাল দশটায় সর্ববৃহত বই উৎসবের উদ্বোধণ করেন জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলুর সভাপতিত্বে বই উৎসবে বিশেষ অতিথি ছিলেন গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান, সহকারী কমিশনার ফারিহা তানজিন, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ¦ মোঃ নুরুজ্জামান ফরহাদ মুন্সী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল জলিল। শেষে অতিথিরা মাহিলাড়া এএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণারের উদ্বোধন করেন। একইদিন নাঠৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক ও যুদ্ধাহত জাতীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মনিরুল ইসলাম বুলেট ছিন্টুর সভাপতিত্বে বই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বরিশাল আঞ্চলিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল বিভাগে ২০২০ সালের শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক-মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি-দাখিল, ভোকেশনাল ও কারিগরি পর্যায়ে দুই কোটি ২২ লাখ ১২ হাজার ১২১ কপি নতুন বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে শুধু মাধ্যমিক স্তরেই বরিশাল অঞ্চলের ছয় জেলার ১৩ লাখ ৩৭ হাজার ৪১২ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। অপরদিকে বিভাগের ছয় জেলায় প্রাথমিক স্তরে ৫১ লাখ ৯৭ হাজার ১৮৫ পিস বই এবং প্রাক-প্রাথমিকে এক লাখ ৯৪ হাজার ৩৮৫ পিস বই বিতরণ করা হচ্ছে।

তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ জানান, নিয়মানুযায়ী সব উপজেলায় সময়মতো চাহিদা অনুযায়ী নতুন বই পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তাই বছরের প্রথম দিনেই বই উৎসবের মধ্যদিয়ে তা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

