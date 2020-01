নড়াইলে নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রির অপরাধে ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রির অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় জব্দকৃত প্রায় ৮মন পলিথিন পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে এ অভিযান পরিচালনা করেন নড়াইলের লোহাগড়ায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম রাখি ব্যানার্জী। উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকে জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নড়াইলের লোহাগড়ায় উপজেলার পাচুড়িয়া গ্রামের আরিফুল ইসলাম নিষিদ্ধ পলিথিন দোকানে দোকানে লোক মারফাত বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার এসব পলিথিন বিক্রির সময় তাঁর ভ্যানচালকসহ আরিফুলের একজন সহকারী পুলিশের হাতে আটক হয়।

