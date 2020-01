নড়াইলে ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ নড়াইলে ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার নিরিবিলি পিকনিক স্পটের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, খুলনা জোনাল অফিসে প্রধান ইভিপি মো ঃ আব্দুর রশীদ। উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকে জানান, বিশেষ অতিথি ছিলেন নড়াইলের লোহাগড়া ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের এফএভিপি ও ম্যানেজার মোঃ আবুল কাশেম।এ সময় কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসপিও আজমল হোসেন, পিও সাইদুল ইসলাম,এসও নিয়ন সিকদার, অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান,মোজাম্মেল ,তরিকুল ইসলাম,শফিকুল ইসলাম,আবুল হাসান,গিয়াস উদ্দিন,আব্দুল্লা আল নোমান,জাহেদুল ইসলাম,শরিফুল হাসান, নজরুল ইসলাম, ইমরান খান এবং গ্রাহকদের মধ্যে উপস্থিত ছিরেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মুন্সী আলাউদ্দিন, সহ-সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান ফয়জুল হক রোম,সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বদর খন্দকার,মল্লিকপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিকদার মোস্তফা কামাল, যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর লোহাগড়া উপজেলা পরিচালক অধ্যাপক আবু আব্দুল্লাহ, সাংবাদিক এ কে এম আকরামুজ্জামান মিলু, এস এম শরিফুল ইসলাম,লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম হায়াতুজ্জামুন,আনোয়ার হোসেনসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার গ্রাহকগণ উপস্থি ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, লোহাগড়া ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক খুলনা বিভাগের ২৫টি শাখার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রাহক ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করে খুলনা বিভাগের মধ্যে ১ম স্থানের গৌরব অর্জন করায় লোহাগড়ার সর্বস্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারী ও গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানান।

