পাবনা প্রতিনিধি :

পাবনায় বাংলাদেশ জাতীয়াবাদী ছাত্রদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ সকালে শহরের মহিষের ডিপু থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পদক্ষিণ করে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

র‌্যালী শেষে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক, মাহমুদুন্নবী স্বপন, তসলিম হাসান সুইট, ড. আহমেদ মোস্তফা নোমান প্রমূখ।

