বরিশালে সাংবাদিক কন্যা ও পুত্রের জিপিএ-৫ লাভ

বরিশাল ব্যুরো ॥ জেলার গৌরনদী রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক এসএম মিজানের একমাত্র কন্যা সুমাইয়া ইসলাম মৌ এবারের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ লাভ করেছে। টরকী বন্দর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে চান।

অপরদিকে এবারের পিএসসি পরীক্ষায় গৌরনদী পৌর এলাকার সুন্দরদী মহল্লার বাসিন্দা সাংবাদিক ডাঃ মনোতোষ সরকারের পুত্র প্রিতম সরকার জিপিএ-৫ পেয়েছে। বরিশাল সরকারী মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র প্রিতম উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার হতে চায়।

এছাড়াও জেলার বাকেরগঞ্জ রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি দানিসুর রহমান লিমনের পুত্র তকী তাহমিদ তোফা এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। তোফা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ সেবা করতে চায়। এজন্য সে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে

