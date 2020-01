বর্ষবরণের রাতে ৫ হোটেলে ডিজে বাজানোয় স্থগিতাদেশ

ডেস্ক: কলকাতার পাঁচটি হোটেলে আজ মঙ্গলবার বর্ষবরণের রাতে খ্যাতনামা শিল্পীর রেকর্ডেড গান, মিউজিক ও ডিজে বাজানোর উপর স্থগিতাদেশ দিল আদালত। শুধু বর্ষবরণের রাতই নয়, পরবর্তীকালে বকেয়া অর্থ না মিটিয়ে নতুন করে লাইসেন্স না নেওয়া পর্যন্ত ওই হোটেলগুলির উপর স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে বারাসত আদালত। পাঁচটি হোটেলের মধ্যে রয়েছে কলকাতার তিনটি পাঁচতারা হোটেল হায়াত রিজেন্সি, পার্ক ও হোটেল হিন্দুস্তান। বাকি দুটি হল ওটু এবং ফাইভ ম্যাড মেন।

সারা দেশের ৩৪২টি মিউজিক সংস্থার তরফে ফোনোগ্রাফিক পারফরম্যান্স লিমিটেড (পিপিএল)-এর এক মামলায় এই স্থগিতাদেশ দিয়েছে বারাসত জেলা আদালত। এ ব্যাপারে পার্ক হোটেল-এর এক মুখপাত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে হোটেলস অ্যান্ড রেস্টুরেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র প্রাক্তন সভাপতি রাজেশ মিশ্র ‘এই সময়’-কে সোমবার বলেন, ‘রেকর্ডেড মিউজিক এবং ডিজে-র উপর কোনও কপিরাইট হয় না। তাই কেউই লাইসেন্স ফি দাবি করতে পারে না। যদি কেউ বাড়িতে ১০০-২০০ জনকে ডেকে পার্টিতে ডিজে বাজায়, সে ক্ষেত্রে কে কাকে লাইসেন্স ফি দেয়? আমি তো শুনিনি।’

পিপিএল-এর আঞ্চলিক ম্যানেজার সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ‘এই সময়’-কে জানান, তাঁদের বকেয়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মেটায়নি তাদের রেকর্ডেড মিউজিক, ডিজে ইত্যাদি বর্ষবরণের রাতে বাজানোর উপর গত বছর মুম্বই হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা এবছরও মুম্বই হাইকোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানে আদালত ২৫ ডিসেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বরের ক্ষেত্রে একই স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তার পরেই আমরা পাঁচটি হোটেলের বিরুদ্ধে বারাসত জেলা আদালতে গেলে বিচারক ওই হোটেলগুলির বিরুদ্ধে অনুরূপ স্থগিতাদেশ দেন।’

সুপ্রিয়র দাবি, কেউ যদি তাঁর নিজের হ্যান্ডস নিয়ে গান করেন, সে ক্ষেত্রে কোনও লাইসেন্স ফি দিতে হয় না। তবে রেকর্ডেড হলেই পিপিএল-এর থেকে আগাম অনুমোদন ও নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক। পাঁচতারা হোটেলের ক্ষেত্রে সারা বছরের লাইসেন্স ফি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। বর্ষবরণের রাতে হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে টিকিট বিক্রি করে কোনও অনুষ্ঠান করতে হলে ওই রাতের জন্য ব্যাঙ্কয়েট পিছু লাইসেন্স ফি ৪৬,০০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আড়াই লক্ষ টাকা হতে পারে