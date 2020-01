শিশুদের নিয়ে গণভবনের মাঠে খেলায় মেতে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী

বই উৎসবের উদ্বোধনকালে গণভবনের সবুজ মাঠে ছোট্ট শিশুদের নিয়ে খেলাধুলায় মেতে উঠেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে কখনো তিনি শিশুদের দোলনায় বসিয়ে দোল খাওয়াচ্ছেন, আবার কখনো বুকে টেনে নিয়ে স্নেহ্নের পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। সরকার প্রধানের এমন স্নেহভরা সঙ্গ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল শিশুরাও।

এর আগে গণভবনের বাঙ্কোয়েট হলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, ইবতেদায়ি, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলপ্রকাশ এবং দেশব্যাপী বই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।ফলপ্রকাশ ও বই উৎসব এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল শিশুরাও অংশ নেয়। ফলপ্রকাশের পর বই উৎসবে শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর সেখানে থাকা দেশের বিভিন্ন স্কুলের এসব শিশুদের গণভবন মাঠে ডেকে নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে সব শিশুদের সঙ্গে ফটোসেশন শেষে তাদের ঘুরে দেখতে ও খেলাধুলা করতে বলেন। সুযোগ পেয়ে শীতের সকালের সূর্যের নরম আলোয় দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি, হৈ-হুল্লোড়, খেলাধুলায় মেতে ওঠে শিশুরা। পাখির কিচির-মিচিরের মতো তারাও গণভবন চত্বরের সবুজ মাঠকে বেশ কিছু সময়ের জন্য সরব করে তোলে।

ভেতরের সবুজ মাঠের নির্মিত বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন কুড়ে ঘর, স্লাইডে পিছলে পড়া, দোলনায় দোল খাওয়া, ট্রেম্পলিন এ লম্ফ-ঝম্ফসহ বিভিন্ন ধরনের খেলায় মেতে ওঠে শিশুরা। শিশুদের প্রতি স্বভাব-সুলভ মমতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন। শিশুদের দোলনায় বসিয়ে নিজে দোল দেন প্রধানমন্ত্রী। তাদের কাছে টেনে আদরও করেন তিনি। সেখানে থাকা কয়েকটি প্রতিবন্ধী শিশুকেও বুকে টেনে নেন প্রধানমন্ত্রী। তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি।

পরে শিশুদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে চকলেট, মিষ্টি, ফলসহ হালকা নাস্তা দিয়ে গণভবনে আপ্যায়ন করা হয়। নতুন বইয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গ, গণভবনের সবুজ মাঠে খেলা-ধূলায় শিশুদের আনন্দ বাড়িয়ে তোলে কয়েকগুণ।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।