দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। তবে মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপসকে সহযোগিতা করবেন কি না তা পরে জানাবেন তিনি।

