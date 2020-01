২০২০খ্রিঃ তারিখ ফারইষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এ্যাডমিশন ফেয়ার শুভ উদ্বোধন

আজ ১ জানুয়ারি ২০২০খ্রিঃ তারিখ ফারইষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১১দিন ব্যাপি এ্যাডমিশন ফেয়ার এর শুভ উদ্বোধন করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি এবং ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব শেখ কবির হোসেন। এ্যাডমিশন ফেয়ার ১ জানুয়ারি ২০২০খ্রিঃ থেকে শুরু হয়ে ১১ জানুয়ারি ২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সকাল ১০.০০ টা হতে সন্ধা ৭.০০ টা পর্যন্ত চলবে। ফেয়ার উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রীং ২০২০ সেমিস্টারে ভর্তি হলে সকল কোর্সে ভর্তি ফি এর উপর ৫০% ছাড় এবং এ্যাডমিশন ফি এর উপর ৫০% ছাড়ের সুবিধা উপভোগ করবেন।

উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয় এগুলো হলোঃ বিবিএ, ব্যাচেলর অব ট্যুরিরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, এমবিএ, ইএমবিএ, সিএসই, ইইই, সিভিল অ্যান্ড এনভাইরনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার, এল.এল.বি, এল.এল.এম, ইসলামিক স্টাডিজ (অনার্স-মাস্টার্স), ইংরেজী (অনার্স-মাস্টার্স), এম.পি.এইচ, সয়েল ওয়াটার অ্যান্ড এনভাইরনমেন্ট, এম.এস.সি ইন কেমেস্ট্রি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য জনাব মতিউর রহমান, উপাচার্য প্রফে. ড. নাজমুল করিম চৌধুরী, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিন, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।