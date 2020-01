আত্রাইয়ে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস পালিত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: “সোনার বাংলায় মুজিব বষের্, সমাজকল্যান এগিয়ে চলে” এবারে প্রতিপাদ্য সারাদেশের ন্যায় নওগাঁর আত্রাইয়ে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে এক র‌্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আত্রাই উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সাইফুল ইসলাম। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ছানাউল ইসলাম।

এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার ফজলুল হক, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার মোঃ হাবিবুর রহমান,সমাজ সেবা অফিসের ইউনিয়ন সমাজ কর্মী আনোয়ার হোসেন, ফরিদুল আলম পিন্টু, কম্পিউটার প্রশিক্ষক ইলিয়াস আহমেদ প্রমুখ। #