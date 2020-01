আমি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সম্ভব না হলেও তিন চার ওয়াক্ত নামাজ পড়ি: সানাই

সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার আলোচিত মডেল সানাই মাহবুব। আবার সোশ্যাল মিডিয়াই যে তাকে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি দিয়েছে সেটিও বলার অপেক্ষা রাখে না।সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে সানাই বলেন, অনেকেই না বুঝে সমালোচনা ও বাজে মন্তব্য করেন। বিশেষ করে ফেসবুকে প্রতিনিয়তই বাজে মন্তব্য ও সমালোচনা করা হয় যা কারো জন্যই উচিত না। এবিষয়ে আমি খুবই বিরক্ত।

তিনি আরো বলেন, মিডিয়াতে কাজ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষ আমার প্রতি আগ্রহ দেখাবে। আমাকে জানবে চিনবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিরক্ত করবে। আর এসব বিরক্তির জন্য বাসাও ঘন ঘন পরিবর্তন কতে হচ্ছে। এক সময় আমি দোতলা বাসায় থাকতাম, সেখানে বাড়ান্দার গ্রিল ছিল না। রাত দেড়টার সময় মানুষ বাড়ান্দায় উঠে সানাই সানাই বলে চিৎকার করতো। তাতে যে শুধু আমি তা নয়, পুরো পরিবারই অস্বস্তিতে পড়ে যায়।