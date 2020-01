ইসলামপুরে ছাত্রদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি ॥ জামালপুরের ইসলামপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ইসলামপুর উপজেলা,পৌর ও কলেজ ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে বুধবার দুপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজিম হোসেন নোমানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি জেলা বিএনপির সহ সভাপতি,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নবী নেওয়াজ খান লোহানী বিপুল। বিশেষ অতিথি’র বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সভাপতি জয়নাল আবেদীন সরকার,সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম ঢালী, যুগ্ম সম্পাদক বাদশা বিডিআর,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুল আলম সরকার,দপ্তর সম্পাদক মনিরুজ্জামান,উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি আওয়াল খান লোহানী,দপ্তর সম্পাদক হাতেম আলী সাদা,সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জাকিউল ইসলাম তিব্বত,ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আতিকুর রহমান শাহিন,উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক শহীদুল্লাহ লিটন,ছাঈদ খান লোহানী,পৌর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুজন,সাংগঠনিক সম্পাদক মনির খান লোহানী, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান বক্তব্য রাখেন । পরে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি র‌্যালী বের হয়ে শহর প্রদক্ষিন করে।

অন্যদিকে সাবেক এমপি সুলতান মাহমুদ বাবু সমর্থিত একটি বন্যার্ঢ্য র‌্যলী উপজেলা কোর্টমাঠ থেকে বের হয়ে শহর পদক্ষিন করে ধর্মকৃড়া করিমঢালীর মিল মাঠে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি রহুল আমীন মামুনের সভাপতিত্বে জেলা বিএনপির ত্রান ও পূর্নবাসন সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবার,উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি একেএম শহিদুর রহমান,সহ সভাপতি ডাক্তার শাহিন,যুবনেতা ছামিউল হক লাভলু, উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুর ইসলাম বিপুল, যুগ্ম সম্পাদক শাকিল আহমেদ পাপন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এতেও বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মী অংশ নেয়।

Please follow and like us: