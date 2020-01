কুড়িগ্রামে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস পালিত

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : ০২.০১.২০ইং

‘সোনার বাংলায় মুজিববর্ষে সমাজকল্যাণ এগিয়ে যায়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে কুড়িগ্রামে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় সমাজ সেবা দিবস পালিত হয়েছে। এ দিবসের র‌্যালী উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাফিজুর রহমান। র‌্যালিটি জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন-সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক রোকোনুল ইসলাম। এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জিলুফার সুলতানা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা: বোরহান উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্লোল কুমার দত্ত, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শহিদুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট আহসান হাবীব নীলু, জেলা তথ্য অফিসার শাহজাহান আলী প্রমুখ।

