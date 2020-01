তানোরে আদিবাসীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পক্ষে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জননন্দিত নেতা লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না বিভিন্ন আদিবাসী পল্লীর অসহায় হতদরিদ্র শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে চলেছেন। চলতি বছরের ২ জানুয়ারীর বৃহ¯প্রতিবার সন্ধ্যায় তানোরের মুন্ডুমালা পৌর এলাকার ময়েনপুর আদিবাসী পল্লীর বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুন্ডুমালা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোস্তফা, আওয়ামী লীগ নেতা শরীফ খাঁন, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলাম, যুবলীগ নেতা আহম্মেদ সীজার ও আ,ন,ম আরিফ রায়হান তপন প্রমূখ। অন্যদিকে ১লা জানুয়ারী বুধবার মুন্ডুমালা পৌর এলাকার হাসনাপাড়া ও গৌরাঙ্গপুর আদিবাসী পল্লীর শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না। এদিকে চলতি বছরের ২ জানয়ারী বৃহ¯প্রতিবার উপজেলার পাঁচন্দর ইউপি যুবলীগের নেতা প্রয়াত আলম হোসেনের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী, উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন প্রমূখ। এ সময় তারা প্রয়াত আলমের বিদেহী আত্তার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন। অন্যদিকে একই দিন স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও বাধাইড় ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক লুৎফর রহমানের বাসভবনে গিয়ে তার পরিবারের খোঁজখবর নেন ও তার প্রয়াত স্ত্রীর আত্তার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত এবং শোকসন্ততপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ও গভীর শোক প্রকাশ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না, তানোর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলাম প্রমূখ। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক লুৎফর রহমানের স্ত্রী পরলোকগমণ করেন। #

