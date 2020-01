নন্দীগ্রামে শীতার্তদের শীতবস্ত্র দিল তাজা খবর

বগুড়ার নন্দীগ্রামে শীতার্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আজকের তাজা খবর পত্রিকার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার ত্রিমহনী বাজারে কম্বল ও চাদর বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা জাতীয় পার্টির সহ সভাপতি হাজী নুরুল আমিন বাচ্চু, থালতা-মাজগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, তাজা খবর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক নজরুল ইসলাম দয়া, দৈনিক সকালের আনন্দ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম, ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, তাজা খবরের বিজ্ঞাপন ম্যানেজার রাসেল মাহমুদ, স্টাফ রিপোর্টার মুকুল হোসেন, আজিজুর রহমান, ইউপি সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, সমাজ সেবক আনোয়ার হোসেন, মোফাজ্জল হোসেন হাফিজ সহ নন্দীগ্রাম উপজেলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নন্দীগ্রাম উপজেলা প্রেসক্লাব অডিটরিয়ামে তাজা খবরের শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পত্রিকার সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সদস্য আনোয়ার হোসেন রানা।

