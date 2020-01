পাবনা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল হোসেন’র শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

আর কে আকাশ, পাবনা প্রতিনিধি: পাবনায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল হোসেন। বুধবার রাতে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শীতার্তদের মাঝে তিনি কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, মো. জুনায়েদ উদ্দিন জনি, কাউছার হোসেন, হাবিবুর রহমান রিংকু, আল মাহমুদ চঞ্চল, হারুন অর রশিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক আহম্মেদ, রাশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুজ্জামান সজিব, তুষার আহমেদ, প্রচার সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, দপ্তর সম্পাদক আদনান আল মাহফুজ চমন, পাঠাগার সম্পাদক শেখ শাকিল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আনিসুর রহমান আনিস, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক রাহাত হোসেন পল্লব, স্কুল বিষয়ক সম্পাদক মীর ওয়াকিল, উপ প্রচার রওশন হোসেন (রিফাত), উপ দপ্তর সম্পাদক তসলিম হাসান সেতু, উপ-ধর্মীর সম্পাদক হাবিবুর রহমান শান্ত, উপ-তথ্য সম্পাদক এসএম আকাশ সৌরভ, সদস্য মুস্তাকিম মুহিব, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের এসএম হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আশিক, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল, মালিগাছা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি রিপন হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম শাওন, পৌর ছাত্রলীগের উপ-প্রচার পলাশ হোসাইন, ছাত্রলীগ নেতা শরিফুল ইসলাম সোহাগ, মিশন, রাফি, মমিন, শৈবাল, মমিনুল ইসলাম, ফারমান আহমেদ বিজয়, শাওন, ইমন, আলামিন, সালমান, অনিক, নাইম, পিয়াসসহ ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বাংলার মুখকে তিনি বলেন, আমি আমার সাধ্যমতো অসহায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছি। যারা হত-দরিদ্র- অসহায় তারা শীতে কষ্ট পেয়ে থাকে, কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। তাই আমি আমার সংগঠনের কিছু সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এই কম্বল বিতরণ করলাম। তাদের মাঝে কম্বল তুলে দিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে।

ক্যাপসন: পাবনায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল হোসেন। ছবি- আর কে আকাশ/বাংলার মুখ