পিইসি’তে জিপিএ-৫ পেলো সাংবাদিক কণ্যা ঝুমারা

স্টাফ রিপোর্টার:

এবারের প্রাথমিক সমাপণী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ফলাফল করেছে সাংবাদিক কন্যা জান্নাতুল ঝুমারা। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুরে ২০১৯ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী এ কৃতিত্ব অর্জণ করেন তিনি। জান্নাতুল ঝুমারা নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মিজমিজি পশ্চিমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পিইসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে প্রেস নিউজ২৪’র সম্পাদক আবদুল মান্নান (সাগর) ও মিজমিজি পশ্চিমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা লায়লা আক্তারের একমাত্র মেয়ে। ঝুমারা ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশবাসী’র সেবা করতে চায়।

