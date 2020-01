বগুড়ার গাবতলীতে দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ গতকাল বগুড়ার গাবতলী নেপালতলী ডওর বাজারে মা তাসিন এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করেন প্রতিষ্টানের স্বত্বাধিকারী রাসেল মিয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসন (পি বি আই) ইনর্চাজ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক কাউন্সিলর শাহজাহান আলী, মা তাসিন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী, ঠিকাদার ও যুবলীগ নেতা রাসেল মিয়া, থানার এসআই আব্দুল হাই, সরকারি আজিজুল হক কলেজের ছাত্রলীগ নেতা সোয়েব আক্তার খাঁন, সমাজসেবক আব্দুল জলিল, অপরাধ তথ্য বিভাগ (সি আই ডি) কর্মরত তুহিন আহম্মেদ, ব্যবসায়ী রাজু, উজ্জ্বল, সাকিব, কালাম, পিয়াস, রিয়াদ, লিটন, সাইদুর, সাব্বির, বাপ্পী, লুৎফর, আইয়ুব, টিটু, তৌহিদুর, ছানা, মহিদুল’সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির্বগ। এ সময় ২ শতাধিক দুঃস্থদের মাঝে কম্বল (শীতবস্ত্র) বিতরন করা হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সোহাগ মিয়া।

