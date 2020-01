বগুড়ায় বিনামূল্যে বই বিতরণ

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ গতকাল বুধবার পহেলা জানুয়ারী পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে বগুড়ার গাবতলীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। বগুড়া গাবতলী কাগইল নাযেব উল্ল্যা সিনিয়র আলিম মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতারণ করেন মাদ্রাসার সভাপতি আজমল হোসেন শীষ ও কাগইল হাইস্কুলের সাবেক সভাপতি ও আ’লীগ নেতা আব্দুর রশিদ মোল্লা। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল মজিদের পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য শাহজাহান আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শিক্ষক এরফান আলী, আইয়ুব আলী, তরিকুল ইসলাম, আতিকুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন, প্রদীপ কুমার, মোহাম্মাদ আলী প্রমূখ। এছাড়াও কাগইলের সাহাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরন করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন ও প্রধান শিক্ষক পলী বালা সরকার।এসময় উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য শাহজাহান আলী, শিক্ষক মাকছুদা খাতুন, শাহানাজ পারভীন, জাকিয়া ফারজানা ও মামনী আকতার প্রমূখ।

