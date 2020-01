সাভারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

সাভার উপজেলা অডিটরিরিয়ামে ২রা জানুয়ারী ২০২০খ্রি: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রশাসন, কারিতাস প্রচেষ্টা প্রকল্প এবং সাভারে অবস্থিত মাদকাসক্ত নিরাময়কেন্দ্র সম্মিলিতভাবে কর্মসূচীটি আয়োজন করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনে বেলুন, কবুতর উড়িয়ে এবং কেক কাটার মধ্যে দিয়ে কর্মসূচী উদ্ভোধন করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন সাভার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মঞ্জুরুল আলম রাজীব। সভাপতিত্ব করেন সাভার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব পারভেজুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন সাভার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শিবলীজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিপ্তর সাভার সার্কেল ইন্সপেক্টর নুসরাত জাহান, সাভার মডেল থানার পুলিশ প্রশাসন, কারিতাস প্রচেষ্টা প্রকল্পের ইনচার্জ ফরিদ আহাম্মদ খান প্রমুখ। র‌্যালীতে বিভিন্ন রিহ্যাবসেন্টারের প্রতিনিধিগণ, এনজিও প্রতিনিধিগণ, উপজেলা প্রশাসন অংশগ্রহণ করেন। র‌্যালী শেষে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যে, মাদক শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছে। মাদক যুব সমাজকে ধবংস করে দিচ্ছে। সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করেছেন। আইনশৃংখলা বাহিনী মাদক প্রতিরোধে অগ্রনীভুমিকা রাখছেন। বক্তারা আরো বলেন যে, প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে মাদক প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমে পরিবারকে মাদকমুক্ত রাখতে হবে। মাদকের ভয়াবহতার প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলার জন্য আহবান করেন।

