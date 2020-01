আজহারীর ওয়াজ শেয়ার করে যা বললেন তসলিমা নাসরিন

প্রবাস ডেস্ক : জনপ্রিয় বক্তা মিজানুর রহমান আজহারীর ওয়াজের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন ভারতে নির্বাসিত বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ভিডিওতে দেখা গেছে, আজহারী তার ওই ওয়াজে তসলিমাকে নিয়ে সমালোচনা করছেন।

আজহারী বলেন, ‘বাংলাদেশে একটা কথা কয়-নিন্দে পাখি পিন্দে। তসলিমা নাসরিন নারীদের নিয়ে বই লিখেছেন। ও বলে, নারীদের কোনো দেশ নেই। তসলিমা বোরকার বি’রু’দ্ধে লিখেছে। শেষ পর্যন্ত সে দেশে থাকতে পারে নাই। ওরে যখন ইন্ডিয়ায় লুকিয়ে নেয়া হয়, তখন ওর গায়ে বোরকা পরিয়ে নেয়া হয়েছিল।’

ওয়াজে তিনি তসলিমা নাসরিনের হেদায়াতের জন্য দোয়াও করেন। ওয়াজটি চলতি বছরের ১৬ আগস্ট ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে।

আজহারীর ওই ওয়াজের জবাবে তসলিমা নাসরিন বলেন, আমি নাকি রাতের অন্ধকারে ‘বোরকা’ পরে দেশ থেকে বেরিয়েছি। ওরা রাতের অন্ধকারে বোরকার ভেতরের মানুষকে দেখে কীভাবে? এনিওয়ে, আমি কোনোদিন বোরকা পরিনি।