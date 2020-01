একটি মেয়ে বাসর ঘরে থেকে তার প্রেমিকের নিকট চিঠি লিখলো …..

ভালো আছো???

আমি অনেক্ষন ধরে ফুল সাজানো একটি ঘরে বসে আছি!!

পুরো খাটটা গোলাপ ফুল

দিয়ে সাজানো, ওরা হয়তো জানেনা আমার গোলাপ ভালো লাগেনা …

ঘরটাতে নিঃশব্দে এসি চলছে ..

পুরো দমবন্ধ একটা পরিবেশ,

আজ আমার বিয়ের ১ম রাত

যার সাথে বিয়ে হয়েছে সে আমার চেয়ে গুনে গুনে ১৭বছর বড়।

খুব বড়লোক বোধহয়

বাসার অবস্হা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

আমাকে ওরা প্রচন্ডভাবে সাজিয়েছে! পুরো শরীর জুড়ে আমার ভারী ভারী অলংকার।

তুমি ঠিক এই মুহূর্তে কোথায়? নিশ্চয় তোমাদের বাসার ঐ মোড়ে বসে আছো ..??

আচ্ছা তুমি কি খুব কষ্ট আছো?

মনে আছে,???

আমরা কতদিন ধরে

এই রাতটা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম? কত পরিকল্পনা করতাম এই রাতটা নিয়ে ..মনে আছে?

আমি কিন্তুু বারবার বলতাম বেশি স্বপ্ন দেখোনা .. দেখবে পূরন হবে না।

আর ঠিক তখনি তুমি আমার ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে… বলতে “তুমি আমাকে নিশ্চয় ভালোবাসোনা নাহয় স্বপ্ন ভাঙ্গার কথা বলতেনা ..”

সবই ঠিকঠাক ভাবে আছে

ওরা কিন্তুু আমাকে তোমার মনের মতোই সাজিয়েছে ..

তুমি চেয়েছিলে এইদিন আমার চেয়েও সুন্দর আর কাউকে লাগবেনা ….

সত্যি আমাকে আজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে ..

তুমি চেয়েছিলে আমার মুখ দেখে আজকের রাত কাটিয়ে দিতে … আমিও চেয়েছিলাম ..

তবে চাইলেই সব হয়না বাস্তব বড় কঠিন!

আমি বালিশের নীচে কুৎসিত একটা প্যাকেট পেয়েছি ..

আর হয়তো কোনোদিন কোনো স্বপ্ন

হাতছানি দিবেনা

তুমি কিন্তুু একদম ভেঙ্গে পড়বানা ..সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!!

তুমি কিন্তু খুব ফুটফুটে একটা মেয়েকে বিয়ে করবে ..তাকে নিয়ে সুখে থাকবে আমায় যত টুকু ভালোবাসতে তাকে কিন্তু আমার থেকে বেশি ভালোবাসতে হবে,,,,,,

আর বিয়ের দিন একদমি আমার কথা ভাববেনা ..

তাকে নিয়ে জোছনা দেখবে … রোজ ঘুরতে যাবে,,,,,

আচ্ছা ঘুম থেকে সকালে তাড়াতাড়ি উঠবে..

এলার্ম ঘড়ির দায়িত্ব তো অনেকদিন আমি নিলাম .. আর কতো বলো ..

আর সবসময় চুল আচড়াবে ..আমি হাত দিয়ে ঠিক করে দিবো এই আশায় আবার বসে থেকো না ..!,,,তুমি খুব ভালো দেখো তোমার কপালে আমার থেকেও অনেক ভালো মেয়ে জুটবে,,,,,,সে তোমায় খুব খুব বেশি ভালোবাসবে,,,,,,কারণ তুমি খুব ভালো,,,,

আর হ্যা ..লাস্ট একটা কথা তুমি আমায় বলেছিলে আমি তোমায় ভালোবাসি কি না?

ভালোবাসি কি না সেটা জানি না,,,,, তোমায় ছারা আমি বাঁচবোনা,,তোমায় একদিন না দেখলে কথা না বললে ভালো লাগে না,,,,,একে যদি ভালোবাসা বলে তাহলে তোমায় খুব বেশি ভালো বাসি,,,,,,,তোমার সাথে বেশি রাগ করি কেনো জানো?,,,আমি রাগ করলে তোমার ভালোবাসা বেশি পাই তাই এমনি তেই রাগ করি,,,,একটু রাগ করলে তুমি কত কিছু করো তাই প্রতিদিন রাগ করি,,,,,,,তোমায় খুব ভালোবাসি তাই তোমার সাথে রাগ

করি…..,,,,আর দেখি তুমি আমায় কত টুকু ভালোবাসো।

একই বয়সের ভালোবাসা সফল হতে ভাগ্য লাগে….তোমার বা আমার সে ভাগ্য নেই,,,,, আমার জন্য চিন্তা করোনা,,,নিজের খেয়াল রেখো,,,,,,সব সব সব কাজ ঠিক মত করো,,,,,,,হয়তো এই কথা আমার তোমার সাথে শেষ বলা,,,,,,( আমি তোমায় ছারা আর কাউকে নিয়ে বাচঁতে পারবো না এই জনমে না পেলে অন্য জনমে পাবো,,,)খোদা হাফেজ,,,,,,এই বলে মেয়েটি আত্যোহত্যা করলো,,,,,, কিন্তু আফসোস চিঠিটা ছেলেটির কাছে পৌছালো না,,,,,কারণ মেয়েটির বিয়ে হওয়ার খবর শুনে ছেলেটি আগেই মারা গেছে, ,

