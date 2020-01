কক্সবাজারে শীত মৌসুমের হালকা বৃষ্টিতে জন জীবন ব্যহত

বেলাল আজাদ,

কক্সবাজার প্রতিনিধি :

কক্সবাজারে শীত মৌসুমের শৈত্য প্রবাহের মধ্যে গত কয়েক দিনের থেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাতে জন জীবন ব্যহত হয়ে পড়েছে । বৃষ্টির কারণে কক্সবাজার শহরে যানজটও বেড়েছে। শুক্রবার ও শনিবার সরকারী ছুটিতে কক্সবাজার ভ্রমণে আসা পর্যটকদেরও কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। হাসপাতাল গুলোতে ঠান্ডা জনিত রোগে বয়স্ক ও শিশুদের ভীড় লক্ষ্য করা গেছে।

কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে কক্সবাজার শহরে আবহাওয়ার তাপমাত্রা ২৩ ডি. সেলসিয়াস। পাশাপাশি বাতাসের সাথে হালকা বৃষ্টিপাতের কারণে এই তাপমাত্রা কমতে পারে বলে জানিয়েছেন।