কুলাউড়ার বাকু চৌধুরী এখন International Cooperation and Development of European Commission এর সদস্য।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ১নং বরমচাল ইউনিয়নের বসবাসরত একজন ব্রিটিশ নাগরিক জনাব বাকু চৌধুরী।বর্তমানে International Cooperation and Development of European Commission থেকে উনাকে ডেকেছেন,তাদের সাথে থেকে এতিমখানার এতিম ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার ট্রেনিং দেওয়ানো।যার ফলে আমাদের দেশের এই ছেলেমেয়েগুলোও কম্পিউটার এক্সপার্ট হয়ে উঠে।তাছাড়া সরকার ও এতে অনেক সাহায্য সহযোগীতা করছেন।

বাকু চৌধুরীর অধীনে যারা কাজ করছেন তারা এতিমখানা থেকে প্রতি শুক্রবারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে,বাকু চৌধুরীর অধীনে ক্লাস নিবেন।তাছাড়াও সিলেটের যুব উন্নয়ণ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রিন্সিপাল ও তাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়া সিলেট রোউজ ভিউ হোটেলে তাদের প্রেস মিটিং চলবে,যেখানে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।

সর্বপোরী সিলেট থেকে এরকম দুইজন সদস্য সিলেক্ট করা হয়েছে,তাদের মধে একজন বাকু চৌধুরী।অপরজন বিভিন্ন কলনি থেকে মেয়েদের নিয়ে সেলাই শিখাবেন যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

আমাদের দেশ এখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায়।এভাবেই ইউরোপের এন.জি.ও. এর সাহায্য পেলে আমাদের দেশের জনশক্তি মেধাশক্তিতে রূপান্তর হবে।