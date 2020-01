কেন মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যারিস্টার সুমন

নিউজ ডেস্ক : মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রে রেখে নিজে দেশে ফিরে আসবেন বলে ফেইসবুক লাইভে জানিয়েছেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।

বৃহস্পতিবার নতুন বছর উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের আয়োজনে একটি অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান সুমন। পরে অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যটির ভিডিও নিজ ফেইসবুক পেজে শেয়ার করেন তিনি।

ব্যারিস্টার সুমন বলেন, ‘প্রথম আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার বউ বাচ্চা আমেরিকায় রেখে যাচ্ছি। আমার সম্ভাবনা, আমি যদি বেঁচে না থাকি তাহলে আমি চাই না আমার পরবর্তী প্রজন্ম ওইভাবে সাফার করুক।’

তিনি বলেন, ‘ওরা যেন আমাকে দো’ষারোপ করতে না পারে। আমার দুই বাচ্চা, আমার মা এবং আমার বউ আমেরিকায় রেখে যাচ্ছি। আমি যদি কখনও ফিরে আসতে না পারি, পৃথিবীতে বেঁচে না থাকি, তাহলে আপনারা তাদের খেয়াল রাখবেন।’

এই আইনজীবী বলেন, ‘অনেকে বলেন বাংলাদেশে মাইনোরিটি হচ্ছে হিন্দু। কিন্তু আমি বলি এরা কেউ মাইনোরিটি সম্প্রদায় নয়। মাইনোরিটি হলো সত্যতা। সত্য বলার লোক বাংলাদেশে অনেক কম। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা হচ্ছে সৎ মানুষ।’