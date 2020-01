নওমুসলিমদের সার্বিক সহযোগিতা করবেন মালয়েশিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি

প্রবাস ডেস্ক : সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন তাফসির মাহফিলে ইসলাম সম্পর্কে বয়ান শুনে তাতে মুগ্ব হয়ে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়েছেন অনেকে। এসব নওমুসলিমদের সার্বিক সহযোগিতা করতে চান মালয়েশিয়া বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনির বিন আমজাদ। প্রেসক্লাবের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এক বার্তায় তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন।

ওই বার্তায় মনির বিন আমজাদ বলেন, ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে অন্যান্য ধর্মের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। সেইসব নওমুসলিমদের মুসলিম হওয়ার খবর আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেও তাদের অনেকেরই বিস্তারিত অজানা থাকে। সেই সকল নওমুসলিমদের সার্বিক সহযোগিতা করতে চাই আমি।

নওমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ তাদের বিস্তারিত জানাতে অনুরোধ করেছেন প্রেসক্লাব সভাপতি মনির বিন আমজাদ। প্রেসক্লাব সভাপতি বলেন, নিজের প্রচার বা প্রসার নয়, বরং ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমি তাদের জন্য কিছু করতে চাই। নওমুসলিমদের পাশে থাকতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।